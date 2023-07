Bernardeschi al Napoli? Arriva un assist a sorpresa

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 17 luglio 2023) Non una stagione entusiasmante per l’attaccante in MLS, che adesso vorrebbe rilanciarsi proprio in Serie A La parentesi canadese con il Toronto sembrava essere partita in quarta a suon di gol e, ma poi la squadra militante in MLS si è classificata al penultimo posto del campionato. Secondo l’edizione odierna del Mattino, infatti Federicoavrebbe voglia di ritornare in Italia e potrebbe farlo proprio al. L’idea della dirigenza azzurra è di prendere l’ex attaccante di Fiorentina e Juventus e si concretizzerebbe qualora venisse ceduto Hirving Lozano. Il messicano è uno dei nomi in uscita dale quella di Federicorappresenterebbe certamente una soluzione a basso prezzo.l’dal Canada Secondo il quotidiano ...