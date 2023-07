Berlusconi eterno presidente Tajani sul futuro di Forza Italia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il presente e ildima anche le politiche fiscali che sta attuando il governo Meloni. Anche di questo si è parlato nel corso della trasmissione "Zona Bianca" in onda il 17 luglio su Rete4. Ospite in studio è stato Antonio, nuovo segretario di, che ha parlato a tutto tondo. "Non esiste un altro leader all'infuori di. Noi dobbiamo soltanto cercare di raccogliere la sua eredità, trasformare in realtà i suoi sogni e lavorare tutti quanti insieme per far sì chepossa essere il perno della politicana, la pietra angolare, l'architrave, il centro che sia la dimora di tutti i riformisti, i garantisti, i liberali, i cristiani, gli europeisti, gli atlantisti ...

... la Procura di Firenze , per riprendere imperterrita la caccia a, con l'accusa più ... Siamo incastrati in un gioco assurdo, che ci costringe a unritorno alla casella di partenza. È ...Secondo Marina, 'siamo incastrati in un gioco assurdo, che ci costringe a unritorno alla casella di partenza. È una sensazione sconfortante, perché sembra che ogni ipotesi di ...... la Procura di Firenze, per riprendere imperterrita la caccia a, con l'accusa più ... 'Siamo incastrati in un gioco assurdo, che ci costringe a unritorno alla casella di partenza', ...

La maglia "ritirata": così Berlusconi resta l'eterno presidente ilGiornale.it

Sotto la foto di una sconosciuta che Augusto Minzolini pretende di far passare come quella di Marina Berlusconi, il direttore de il Giornale ha pubblicato la seguente lettera, inviatagli dalla figlia ...La primogenita del fondatore di Forza Italia: "Ma la guerra dei trent'anni non doveva finire con Silvio Berlusconi Dopo di lui, il tema giustizia non doveva tornare nei binari della normalità" ...