Bergamo tra le città “sgobbone” d’Italia | ecco dove si lavora di meno e di più e quanto si guadagna

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 luglio 2023)è una dellesidi più. La conferma arriva da un’indagine dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Mestre, che posiziona il territorio orobico al sesto posto nella speciale classifica del maggior numero medio di giornatete da dipendenti privati nel 2021. A fronte di un dato medio di 247 giorni l’anno al Nord e di 211 al Sud,risulta tra le zone più “con 255,6 giornate medie di lavoro, dietro a L(259,5), Vicenza (258,2), Treviso (256,9), Lodi (256,7) e Pordenone (256). Le provincetori sono stati “” in ufficio o in fabbrica durante l’anno preso in esame sono state quelle di ...