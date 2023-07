Bergamo | indice dei prezzi in leggera discesa a giugno | continuano scendere energia -5 | 4% e gas -7 | 4%

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 luglio 2023). Nel mese dil’deial consumo per l’intera collettività (NIC), a, si attesta a -0,1%. Il tasso tendenziale (la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), scende a +5,5% rispetto a +6,6% del mese scorso. La variazione più importante si riscontra per la divisione “Abitazione, acqua,elettrica, gas e combustibili” con undi -2,1% causato principalmente da ‘elettrica’ (-5,4%) e ‘Gas’ (-7,4%), mentre sale il ‘Gasolio per riscaldamento’ (+1,1%). Sono in calo moderato le “Comunicazioni” (-0,5%) e “Altri beni e servizi” (-0,3%). Scendono di -0,1% i settori “Prodotti alimentari e bevande analcoliche”, “Servizi ricettivi e di ristorazione”. Crescono di +1,1% i “Trasporti”. ...