Bergamo Capitale della Cultura 2023

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dalla resilienza alla rinascita, dalla pandemia aItaliana: comesi sta reinventando per il futuro. Strategie innovative, patrimoniole e sostenibilità. Ne abbiamo parlato con il sindaco Giorgio Gori Intervista a Giorgio Gori, sindaco diIn un’epoca di cambiamenti rapidi e sfide senza precedenti, le città si trovano ad affrontare la necessità di reinventarsi e di trovare nuove vie per la crescita e lo sviluppo., una città ricca di storia e, non fa eccezione. Divisa in due parti distinte, la Città Alta e la Città Bassa,è un luogo dove il passato e il presente si fondono in modo armonioso. La città alta, circondata da mura venete del XVI secolo, ...