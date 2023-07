...e contro il Basilea in amichevole ha dato spettacolo Angel Di Maria si è presentato bene nelle prime fasi del ritiro con ile contro il Basilea in amichevole ha dato spettacolo. Une un ...Davide Mastrantonio le ha mostrate anche in finale, negando ildel pareggio a Fernandes. Il ... Strappato all' Atalanta dal, maturato alla Seixal, il centro sportivo del club portoghese che ...... Finora non aveva mai perso incassando solo 2e questo significa che è sempre stata in grado di ... Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (),...

Benfica, gol e assist per Di Maria contro il Basilea Calcio News 24

Dopo l'addio alla Juve Angel Di Maria è tornato al Benfica, la squadra che l'ha lanciato ai massimi ... Nella prima amichevole stagionale, contro il Basilea, il Fideo ha trovato il gol dopo appena 25 ...Angel Di Maria si è presentato bene nelle prime fasi del ritiro con il Benfica e contro il Basilea in amichevole ha dato spettacolo Angel Di Maria si è ...