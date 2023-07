Benevento | ufficiale la firma del terzino Amedeo Benedetti

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’il secondo acquisto della sessione estiva di mercato per il. Il club ha reso noto che ilhato il contratto che lo legherà alla Strega per i prossimi due anni. Classe ’91,nell’ultima stagione con la maglia del Pordenone, ottenendo lo svincolo d’ufficio dopo la mancata iscrizione in serie C del club friulano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Questa la traduzione in italiano: 'Il difensore del club italiano delAlain Tosca (31 ... Un indizio in più, comunque, in attesa dell'annuncioanche in Italia, che Tosca l'anno ...I Tigrotti, come annunciato attraverso una nota, hanno definito l'arrivo del classe 1991 ... Si tratta di un valore importante per mister Raffaele Di Napoli, il calciatore diha .... Francesco Maria Rubano, parlamentare di Forza Italia, saluta con soddisfazione l'arrivo ... il cui avviso è in corso di pubblicazione sulla Gazzettadella Repubblica Italiana, sono ...

Benevento, Benedetti 'anticipa' l'annuncio ufficiale anteprima24.it

