Benelli TRK 702 e TRK 702 X | versatili a un prezzo speciale

Una coppia speciale, ad alto rapporto qualità - prezzo, per viaggiare su due ruote al meglio: ecco702 e702 X 2023.702 Nata per viaggiare, è una globetrotter comoda ed instancabile, la nuova propostapensata per percorrere strade sconfinate e raggiungere nuove ...702 X 2023 è una adventure pura, estremamente versatile, agile e maneggevole, pensata per affrontare ogni tipologia di percorso, sia su asfalto che in off - road e realizzata per poter ...Dopo tanta attesa " ve le avevamo mostrate in video da EICMA "702 e 702X sono vicine al debutto: le enduro stradali della Casa pesarese sono in arrivo nelle concessionarie italiane (e noi le proveremo prestissimo). Scopriamo quando saranno ...

Benelli TRK 702: prezzi e disponibilità - Dueruote Dueruote

Moto - News: Le nuove Benelli TKR 702 sono offerte, in entrambe le versioni, ad un prezzo di 7.490 euro. Ecco caratteristiche e colori delle nuove on-off ...Annuncio vendita Benelli TRK 502 X (2023) nuova a Casalgrasso, Cuneo - 9219293 - nella sezione Moto nuove di Moto.it ...