Belen Rodriguez e Stefano De Martino | gli inaspettati retroscena sulla crisi | “Non è stato lui a tradirla | resterete sbalorditi!”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Continua a tener banco sul web la rottura (non ancora confermata) traDe. Dopo la vacanza a Ponza con i due bambini, in pieno stile “famiglia allargata”, i due non sono più stati visti insieme. Anzi, tutt’altro. Il conduttore alla presentazione dei palinsesti Rai non indossava la fede, la showgirl argentina invece aveva fatto sparire dai social la foto di coppia scattata a Ponza. Pochi giorni fa, un clamoroso rumor:avrebbe già un altro uomo. Si tratterebbe di un imprenditore bergamasco con cui laè stata avvistata insieme al compleanno di Ignazio Moser, fidanzato di sua sorella Cecilia. L’uomo si chiama Elio e stando ad alcune fonti a lui vicine, conoscerebbe l’ex volto de Le Iene dai tempi della sua relazione con Antonino ...