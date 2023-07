Belen e Stefano De Martino si sono lasciati di nuovo | lei sta con Elio | la foto in macchina è una bufala

... messaggi criptici perDe Martino La story su Instagram manda in tilt i fanal compleanno di Ignazio Moser, ma senza De Martino: 'Era in compagnia di un altro uomo'De ...Sembra invece che i due sul mezzo d'epoca non siano affattobensì due amici di De Martino. A riferirlo un'altra gola profonda in contatto con la Marzano che ha assicurato che i due ...: di nuovo addio A oggi non è dato sapere seDe Martino eRodriguez si siano lasciati nuovamente, poiché i diretti interessati non hanno confermato o smentito i gossip ...

"Belen mano nella mano con un altro uomo, con Stefano è finita" Corriere dello Sport

Mentre Jovanotti annunciava via social di aver avuto un terribile incidente in bici, la showgirl Belen Rodriguez è stata avvistata con un uomo misterioso e i gossip sulla sua presunta crisi con ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati L’indiscrezione, circolata appena qualche settimana fa, è diventata sempre più insistenti e c’è chi è pronto a giurare che i due sveleranno ...