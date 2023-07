Beautiful | puntate americane | Brooke fa una scoperta sconvolgente

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 17 luglio 2023)Logan farà unanel corso dei prossimi episodi di, come si evince dalle anticipazioni. Tutto partirà quando Hope si avvicinerà pericolosamente a Thomas Forrester, nonostante sia sposata con Liam Spencer. Hope, infatti, da un po' di tempo si è resa conto di essere attratta dal figlio di Ridge e il suo interesse per lo stilista non è passato inosservato agli occhi di Steffy. Quest'ultima, preoccupata per la situazione, ha consigliato a Liam di stare attento alla moglie e ai sentimenti che prova per suo fratello. Spencer, di fronte alle parole della sua ex, ha iniziato a pungolare Hope arrivando persino a chiederle di non partire per Roma con Thomas per un viaggio di lavoro. La ragazza, però, ha reagito male e ha spiegato al marito che la presenza del ...