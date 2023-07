Bayern Monaco | Dreesen | “Non possiamo ancora annunciare Kim”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Jan-Christian, nuovo amministratore delegato del, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro pre stagionale dei bavaresi, ponendo il focus sulle situazioni mercato legate a Kim, Walker e Kane. Per quanto riguarda Kim del Napoli,ha specificato: “È un giocatore eccezionale. Vogliamo che venga da noi ma non possoannunciarlo. Spero possa farlo nei prossimi giorni”. Sul giocatore del City ha ammesso: “Diremo qualcosa al riguardo solo quando sarà il momento”. Per finireha scherzato sulla trattativa in corso per il giocatore del Tottenham: “L’erba non cresce più velocemente quando la tiri”. SportFace.

