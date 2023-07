Dopo l'1 - 1 nella gara d'andata a Tirana, adesso c'è il ritorno in Bielorussia. Si gioca- Partizani: fischio d'inizio martedì alle 20. Chi vince accede al secondo turno preliminare di Champions League e sfiderà i ciprioti delll'Aris Limassol. COMPARAZIONE QUOTE: GOAL 1.97 ...Eviteranno verosimilmente la sconfitta in trasferta sia Zrinjski Mostar che, che sembrano avere qualcosa in più rispetto a Urartu e Partizani Tirana. Vittoria alla portata invece per i ...Hamrun Spartans - Maccabi Haifa gol (quota 1,98) KF Ballkani - Ludogorets gol (1,82) Partizani Tirana -under (1,50) Terno da 5,40 volte la posta.

Bate Borisov-Partizani, il pronostico: il Goal vale 2.00

Dopo l'1-1 dell'andata, il Bate Borisov ospiterà domani alle 20.00 il Partizani Tirana per il ritorno del primo turno preliminare ...Urartu-Zrinjski Monstar 0-1 Lincoln Red Imps-Qarabag 1-2 Zalgiris Vilnius-FK Struga 0-0 Hamrun Spartans-Maccabi Haifa 0-4 Rakow Czestochowa-Flora Tallin 1-0 Olimpija Ljubljana-Valmiera 2-1 Ballkani-Lu ...