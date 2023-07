Basket | Reggio Emilia Arriva il centro americano Darion Atkins

Per lui in campionato 12.2 punti e 6.4 rimbalzi in 28' di media, con un massimo di 22 punti e 11 rimbalzi contro Sassari", ha concluso la società diEmilia. - foto LivePhotoSport - . pdm/com ...EMILIA - La Pallacanestro Reggiana ha il suo pivot: è Darion Atkins, 203 centimetri classe ... Pallacanestro Reggianaserie a mercato serie A1 Trento Darion AtkinsDopo la sua avventura alla guida della Teatee con alle spalle un'importante carriera ... Dopo le esperienze aCalabria (11,87 ppg), veste le canotte di Cento (7,78 ppg) e Ancona (13,86 ...

UFFICIALE - Reggio Emilia, ecco Darion Atkins Basketinside

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti ufficializza l’ingaggio del centro Andrea Ancellotti. Il lungo di 212 cm classe 1988 è il primo innesto sotto canestro degli amarantocelesti per ...Secondo la Gazzetta di Reggio, l’ala lituana potrebbe anche essere confermata nella prossima stagione. Olisevicius ha prodotto 11.7 punti nella LBA 2022-2023. Sarei molto sorpreso di vederlo partire ...