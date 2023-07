Basket | a Ravenna l’amichevole Italia-Portorico | l’ultima in casa per Datome

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 luglio 2023) Sarà il Pala De André diil teatro dell’ultimo ballolingo in azzurro per Gigi. Il capitano dell’Italsaluterà il proprio pubblico nelcontro ilin programma il 13 agosto. Un’occasione importante per il ct Gianmarco Pozzecco per testare la preparazione dei suoi uomini a 10 giorni dall’inizio della Fiba World Cup. Una serata che avrà anche il momento toccante del saluto didopo 188 gettoni in azzurro, squadra della quale è capitano dal 2013. Sono 20 le estati passate con la canotta dell’, partecipando a sei edizioni degli Europei e a due Mondiali, considerando quello imminente di questo 2023. SportFace.