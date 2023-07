Bari | chiuso Menez parte l'assalto a Valoti

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ilè pronto a fare spesa in casa Monza per rinforzare un attacco che ha perso Folorunsho e Antenucci e si appresta a salutare anche...

Il lido èda circa 3 anni, in seguito alla revoca della concessione nei confronti della società che gestiva lo stabilimento balneare. Il Comune diemise il provvedimento in seguito alla ......2 chilometri tra la stazione di Brindisi Centrale e l'Aeroporto del Salento e di 2 raccordi a semplice binario per garantire i collegamenti verso Taranto e verso. La sua attivazione è prevista ...... Salvatore, mediano allo Spezia; Sebastiano, tornato all'Inter dopo il prestito al, attaccante ... Nel campionato Primavera hala stagione con la media di un gol ogni due partite. Kayode, il ...

Incendio in ex stabilimento balneare a Bari, era chiuso dal 2020 Agenzia ANSA

Dopo aver raggiunto nel pomeriggio di ieri il gruppo biancorosso, il nuovo attaccante Marco Nasti ha sostenuto quest'oggi il primo allenamento.L’intervento presenta un investimento complessivo di circa 90 milioni di euro, finanziato in parte con risorse PNRR.