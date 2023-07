Barcellona | Gundogan | «Volevo lasciare il City | l’ho detto subito»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 luglio 2023) Le parole di Ilkay, nuovo acquisto del centrocampo del, sull’addio al Manchester. I dettagli Ilkayha parlato nella conferenza stampa di presentazione al. PAROLE – «Pep Guardiola non poteva fare molto per convincermi a restare al, avevo già tutto molto chiaro e lui mi capisce al volo. Lui è stato il primo che ho chiamato, perchéche lo sapesse da me: eravamo in vacanza echiamato per dirgli tutto. Mbappé? Non mi riguarda e non mi importa».