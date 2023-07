Barbie avrà il suo Barbie Burger di Burger King | arriverà anche in Italia?

A causa della sua crisi esistenziale,bisogno di scoprire la verità ma non sarà da sola. Ad aiutarla qualche essere umano in carne ed ossa e l'infallibile Ken interpretato da Ryan Gosling.... dell'ex lottatore di wrestling non conosciamo che aspettoe quale Ken interpreterà nel film. Quella dinon è certo la prima esperienza cinematografica per Cena : il wrestler, infatti, ...VEDI ANCHE, Margot Robbie strega il pink carpet londinese L'impatto dello sciopero sui film dell'estate Si prevede che lo scioperoun impatto immediato sulla promozione dei migliori film ...

Mattel dopo Barbie ha in progetto 45 film basati sui suoi giocattoli WIRED Italia