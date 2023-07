Barbara D’Urso perde la causa contro Er Faina che la definì “imbecille” Per il Gip non è diffamazione ma solo “cattivo gusto”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Aveva definito, tra le altre cose, “” in una serie di video, e per questo nel 2019 era scattata la denuncia nei confronti di Er, nome d’arte dell’influencer Damiano Coccia. Ora però il gip Giulia Arceri ha archiviato il procedimento spiegando che l’espressione è “frutto della libera manifestazione del pensiero” e non mette in discussione l’onore della conduttrice televisiva. L’epiteto, spiega ancora il gip, è “di(anche per il tono aggressivo della voce), ma appare in linea con il personaggio, caricato ed esagerato”. Er, che si autodefinisce “coatto di periferia”, si era rivolto acon una serie di epiteti: dal già citato “”, a “vergogna della tv ...

