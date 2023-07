Balogun | pronta l’offerta dell’Inter La proposta per l’Arsenal

Leggi su inter-news

Falorinè valutato tanto daldi Mikel Arteta, l'Inter deve adottare soluzioni fantasiose. Dai quotidiani inglesi arriva una possibile soluzione nerazzurra per lo statunitense. FANTASIA –per Falorinche l'Inter potrebbe fare alsarebbe piuttosto fantasiosa. Mikel Arteta e il club londinese credono nel giocatore, lo valutano più di 50 milioni di euro e lo porteranno nel tour negli Stati Uniti. I nerazzurri non possono arrivare alla cifra richiesta, per questo motivo vorrebbero inserire una clausola di riacquisto per i Gunners o eventualmente una percentuale sulla rivendita futura. I 22 gol in Ligue 1 dello scorso anno non aiutano di certo l'Inter. Fonte: standard.co.uk