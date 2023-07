Balogun il futuro | Morata pronto! Tempistiche Inter? Una data ? Sky

(Di lunedì 17 luglio 2023)in cima alla lista dell’per il post Lukaku. Due profili diversi, ma entrambi forti. Sulle, c’è una speranza? Matteo Barzaghi illustra la situazione sull’attaccoista a Sky Sport 24: «Oltre a, investimento anche per ilè la stessa cosa di Cuadrado. Giocatore già pronto. L’idea è quella di aggiungere giocatori giovani, italiani eessanti, con altri d’esperienza.? L’attaccante si spera di averlo già prima del Giappone, perché dopo la tournée si inizierà a fare sul serio. Inzaghi vuole la punta il prima possibile».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

resta il preferito, mentre come usato sicuro guadagna posizioni la candidatura di Morata ... aspettando di chiarire la posizione sul suo... occhio poi aldi Alvaro Morata seguito da varie big ma con la Roma che prova a bruciare ... summit previsto tra Inzaghi e la dirigenza nerazzurra,e Morata in cima alla lista... ma Taremi è nei primi posti della sua lista (che comprende anchedell'Arsenal e Morata ...stagione col Porto Nei prossimi giorni/settimane si capirà dunque di più su quello che sarà il...

Folarin Balogun, chi è l'attaccante che piace all'Inter Sky Sport

Dopo che la trattativa per portare Romelu Lukaku in nerazzurro nuovamente si è interrotta, l'Inter ha deciso di puntare fortemente su Balogun ...L'Inter sta seriamente valutando la pista Balogun dopo aver abbandonato la trattativa per Romelu Lukaku: i dettagli ...