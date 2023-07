Balneari | via libera Cdm a mappatura beni in concessione

(Di lunedì 17 luglio 2023) (Adnkronos) – Viaalla banca dati, con il nuovo sistema di ricognizione, di tutte le concessioni pubbliche comprese quelle. E' quanto previsto dal Consiglio dei ministri di oggi che ha approvato il decreto 'per lae la trasparenza dei regimi concessori dipubblici'. "L’attuazione delle deleghe è un chiaro segnale che il governo intende procedere finalmente alladelle coste italiane che chiediamo da anni e che, a nostro avviso, è la strada giusta per raggiungere una soluzione equilibrata alla questione Bolkestein", commenta Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba, l’associazione che riunisce gli stabilimentiaderenti a Confesercenti. “Dopo la conferma dell’avvio dellaattendiamo il prossimo tavolo tecnico, ...

libera alla banca dati, con il nuovo sistema di ricognizione, di tutte le concessioni pubbliche comprese quelle. E' quanto previsto dal Consiglio dei ministri di oggi che ha approvato il ...Parte la mappatura dei regimi concessori. Il Consiglio dei ministri ha infatti datolibera al decreto che rende operativa la procedura. Il governo sta facendo melina per non adempiere alle ingiunzioni dell'Unione europea che ...... strade, aeroporti, siti d'interesse storico e così, dunque, ma anche le tanto discusse concessioni, che l'Ue preme da anni perché l'Italia rimetta a gara. Tutto pronto dunque per l'...

Cdm, ok al decreto sulla mappatura delle concessioni balneari Il Sole 24 ORE

Dal governo arriva il via libera alla mappatura delle concessioni balneari, in ottica trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici. Il consiglio dei ministri ha dunque votato favorevolmente al d ...Via libera alla banca dati, con il nuovo sistema di ricognizione, di tutte le concessioni pubbliche comprese quelle balneari. E' quanto previsto dal Consiglio dei ministri di oggi che ha approvato il ...