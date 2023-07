(Di lunedì 17 luglio 2023) Parte ladei regimi concessori. Il Consiglio dei ministri ha infatti dato viaal decreto che rende operativa la procedura. Ilsta facendoper non adempiere alle ingiunzioni dell’Unione europea che chiede che lenon vengano rinnovate in automatico ma siano messe a gara con una procedura di selezione imparziale e trasparente. Laè in sostanza un modo per prendere altro tempo e scongiurare una maxi multa. Sarebbe il danno oltre la beffa visto che tra 2016 e 2020 gli stabilimenti hanno versato allo Stato canoni medi di 101,7 milioni contro un giro d’affari di 15 miliardi di euro. Presso il ministero del Tesoro verrà ora istituito un sistema informativo di rilevazione...

I controlli amministrativi che hanno interessato anche i lidi sinora sono risultati regolari in ordine al rispetto dell'ordinanza sulla sicurezza balneare. Sempre durante l'attività di ... Fecero scalpore le notizie della scorsa primavera di gestori di stabilimenti dell'area ... tanto di materassini e cocktail scattati in luoghi dove ci sono ragazzi mortificati così "...

Balneari, continua la melina del governo ma c’è il via libera alla mappatura delle concessioni Il Fatto Quotidiano

Sib Confcommercio: "La Direttiva europea sta scatenando di fatto una lotta di classe. Noi vogliamo continuare a lavorare e a investire sul nostro futuro: serve più tutela". .Daniele Avvento, di Confcommercio Grosseto, interviene sui balneari e sulla direttiva Bolkestein. Ecco la nota ...