Bagnino accoltellato a Marechiaro | caccia a un terzo ragazzo Ieri scoperto 15enne armato di lama

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –, dopo i primi due fermi le indagini vanno avanti. Il sospetto è che, il 9 luglio al lido di Posillipo, ci fosse almeno un, oltre ai due già individuati. E quindi, nel ferimento del 42enne, parleremmo forse di un branco di giovanissimi. Sabato scorso, al tribunale per i minorenni di Napoli, udienza di convalida per il 16enne fermato il giorno prima. Il giovane ha fornito la propria versione dei fatti. Il gip non ha convalidato il provvedimento, emettendo la misura del collocamento in comunità. In precedenza, il 10 luglio, la Squadra Mobile aveva sottoposto a fermo un altro 16enne, incensurato. Per il primo fermato – cui si contesta il tentato omicidio – è stato disposto il collocamento in un istituto minorile. Sarebbe ...