Azzurrini | il trionfo all’Europeo Under 19 non è casuale | ma ora occorre capitalizzare

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug – L’Italia conquista l’Europeo19. E qualcuno dovrà dire, in un modo o nell’altra, che una finale siamo riusciti a vincerla, in questo 2023 di “atti conclusivi perdenti” (tra le tre finali delle coppe europee e quello degli azzurri20, sconfitti dall’Uruguay nella finale dei mondiali in Argentina). Europeo19, l’ultimo segnale di una lunga serie Anzitutto una premessa necessaria: se nel giro di tre anni vinciamo un Europeo maggiore e uno giovanile, forse, tanto schifo non dobbiamo fare. Ovviamente, l’affermazione è del tutto sarcastica e apertamente polemica con chi sottovaluta da sempre, e in modo francamente imbarazzante, il livello di talento dei giovani italiani. L’Italia non è il Paese del centro Asia che con le tradizioni calcistiche non ha nulla a che fare, ma una riserva culturale di calcio che ...