Azione | Calenda | “Felici dell’ingresso di D’Amato | arriveranno altri nei prossimi mesi C’è spazio per un’area europeista ispirata a Draghi”

(Di lunedì 17 luglio 2023) “Oggi siamo moltodi dare il benvenuto indi Alessioche è stato il migliore nella gestione regionale della vaccinCovid. Una persona di assoluto valore amministrativo. Un riformista pragmatico.si conferma il luogo dove le persone parlano di come risolvere i problemi ispirandosi ai valori della Costituzione. A me importa che arrivino da noi persone democratiche, pragmatiche, europeiste, persone che si riconoscano nei valori della prima parte della Costituzione e capaci di fare. Ce ne sono in Italia Viva, ce ne sono nel Partito Democratico, ce ne sono nell’area di Forza Italia che sta scomparendo perché va ad essere esclusivamente una subordinata di Giorgia Meloni. Quindi credo che c’è tutto lodi far nascereche si ...

Come ventilato negli scorsi giorni, il cinquantacinquenne ha deciso di sposare la causa di. "Siamo felici di dare il benvenuto ad Alessio D'Amato" , l'esultanza di Carloin una ...E' un esempio di buona amministrazione oltre che l'autore della migliore campagna vaccinale mai fatta in Italia", ha detto il leader di. Accanto ail capogruppo dialla Camera, ...La proposta di Salvini sulla pace fiscale "è una balla". Lo ha dichiarato il leader di, Carlo, a margine della conferenza stampa a Palazzo Madama in cui ha annunciato l'arrivo nel partito di Alessio D'Amato. "Abbiamo appena approvato una delega fiscale in cui non c'è una ...

Azione, Calenda: “Felici dell’ingresso di D’Amato, arriveranno altri nei prossimi mesi Il Fatto Quotidiano

Roma, 17 lug - Ci saranno nuovi arrivi “Credo di sì, penso che questo sarà un processo lungo di arrivi che si è messo in moto, e credo che nei prossimi mesi ce ne saranno altri”. Così il leader dei A ...Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Le motivazioni con cui Alessio D’Amato entra in Azione sono la dimostrazione che il lavoro fatto sin dal primo giorno insieme a Carlo Calenda andava nella giusta direzione ...