Azione | Alessio D’Amato entra nel partito

(Di lunedì 17 luglio 2023) (Adnkronos) –in. Lo annuncia il segretario diCarlo Calenda, oggi in una conferenza stampa presso la sala Nassirya di Palazzo Madama. Calenda ha sottolineato la “stima” perche “rappresenta la cultura della buona amministrdel centrosinistra, autore della migliore campagna vaccinale da Covid”. Mentre “la destra della Meloni non sta diventando una destra conservatrice ma sta tornando su posizioni rumorose estreme” e “il Pd slitta, legittimamente, verso una posizione che cerca di competere con il M5S,punta a tenere “le porte aperte a elettori e classi dirigenti che vogliono tornare a fare politica in modo serio, pragmatico e istituzionale e questo rappresenta l’arrivo di ...

