La7.it - "Posso tranquillamente confermare che Leonardo Laalla richiesta di esibire e consegnare il cellulare, benché detenuto in quel momento dalla mamma, si è attivato per poterlo ...Lo dice l'Adriano Bazzoni, difensore del figlio di Ignazio La, Leonardo Laindagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'ex compagna di liceo. Leggi anche Caso figlio La ...Roma, 17 lug. " "Penso che sia vergognoso quello che ha fatto il presidente del Senato Ladopo che ha visto questa ragazza in casa e, invece di capire come sono andate le cose e quindi ...'...

Avvocato La Russa: 'Consegnata anche sim', che però non è sotto sequestro TGLA7

Il difensore di Leonardo Apache La Russa interviene con una nota per spiegare la modalità della consegna dello smartphone agli inquirenti avvenuta venerdì scorso dopo il decreto di sequestro disposto ...Ha consegnato contemporaneamente sia il cellulare che la Sim in esso contenuta". Lo dice l'avvocato Adriano Bazzoni, difensore del figlio di Ignazio La Russa, Leonardo La Russa indagato per violenza ...