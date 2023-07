Avviare un processo | non piantare bandierine Le ragioni del viaggio Usa di Zuppi

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 luglio 2023) Chi aveva capito che il cardinaleaveva avuto dal papa un mandato esplorativo per ricondurre nell’alveo del solubile il conflitto in corso in Ucraina non può essere sorpreso dalla sua trasferta statunitense. “Sua Eminenza” non è il mediatore tra Russia e Ucraina, ma il facilitatore di tentativi che partano dal desiderio di sciogliere e non di inasprire, “di cucire e non di tagliare”. Non porta un piano studiato in Vaticano, piuttosto è stato incaricato di valutare come avvicinare, rendere percorribile, possibile, ciò che potrebbe portare ad una cammino verso una soluzione. In questo i citati gesti umanitari da parte di Mosca non potrebbero che essere in primo piano in ogni agenda. Come parlarsi in pendenza di “deportazione” di bambini? Alcuni hanno obiettato che il cardinale abbia parlato anche con la ministra russa responsabile della loro “deportazione”. Strana ...