Aviaria | Oms | in Polonia primo focolaio nei gatti

(Di lunedì 17 luglio 2023) 29 casi in due settimane: 14 soppressi, 11 sono morti. Nessun contatto umano contagiatodi influenzaA/H5N1 neiin, dove in 2 settimane sono stati registrati una trentina di casi geneticamente correlati fra loro. Ne dà notizia l’Organizzazione mondiale della sanità, precisando che si tratta della “prima segnalazione di un numero elevato diinfetti in un’ampia area geografica all’interno di un Paese”. Il 27 giugno l’Oms ha ricevuto dalle autorità sanitarie polacche la notifica di “decessi insoliti neiin tutto il Paese. All’11 luglio – informa l’agenzia ginevrina – sono stati testati 47 campioni prelevati da 46e un caracal in cattività, di cui 29 sono risultati positivi all’influenza A/H5N1”. Secondo quando riferito, ...

A preoccupare maggiormente, così come riporta anche il quotidiano Repubblica , sono gli animali domestici, poiché il virus dell’aviaria è stato rilevato anche tra cani e gatti in Polonia, dove sono mo ...L'influenza aviaria è stata rilevata anche negli animali domestici: ecco come si trasmette, quali sono i sintomi e cosa fare per proteggere i nostri cani e gatti.