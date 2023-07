Aversa | l’Empire ha riaperto i battenti | venerdì evento speciale

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 17 luglio 2023)di viale Kennedy adhasabato 15 luglio. Dieci giorni fa l’attività ha dovuto fermarsi in seguito ad un incendio della parte esterna dell’esercizio. A darne notizia il titolare del noto bar diMario Verde:”Abbiamo fatto di tutto per riaprire il prima possibile, per continuare la nostra attività L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.