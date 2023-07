Autogrill | in aeroporto Palermo nuovo concept casual dining dello chef stellato Ciccio Sultano

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 luglio 2023)consolida la propria presenza in uno dei principali scali aeroportuali meridionali, l’Falcone Borsellino di, inaugurando unformat die street food all’interno della sua Food Hall in area air side. Si tratta del ristorante I Banchi, ideato dallo, che si ispira alla cucina tradizionale siciliana e che arricchisce l’offerta gastronomica di, già presente nello scalo palermitano con Spinnato, punto di riferimento per la pasticceria palermitana, e con Wascoffee Lab, format di caffetteria moderna ideato dae caratterizzato da design e arredi realizzati con “Wascoffee”, materiale 100% naturale ...