Aurora Ramazzotti e il viaggio in aereo di Cesare | “Primo volo di banano”

(Di lunedì 17 luglio 2023), proprio in queste ore, ha condiviso tra le storie su Instagram alcuni dei primi momenti in aeroporto del piccolo, nato nel marzo del 2023. L’influencer 26enne e il bimbo, infatti, si stanno preparando per trascorrere una splendida vacanza di famiglia (di cui non conosciamo la destinazione) in compagnia del neopapàCerza, la nonna Michelle Hunziker e le due zie, Sole e Celeste (avute dalla showgirl con Tommaso Trussardi). Instagram @therealgramNelpomeriggio di oggi, 17 luglio 2023,si è fatta fotografare con ilgenito in attesa di imbarcarsi sul: “Allora, lui dorme da quando l’ho messo qua dentro”, ha spiegato la giovane creator nei primi minuti ...

, in questi giorni, si trova in Sardegna con la sua famiglia: mamma Michelle Hunziker , il compagno Goffredo Cerza e il loro bambino Cesare , per trascorrere qualche giorno di ...Per quali abiti bisogna optare, in queste settimane di temperature caldissime, che concilino stile e comodità 'Mom fit check', sono queste le parole diche nelle ultime ore ha scritto a corredo di una foto pubblicata nelle sue Instagram stories. La figlia di Michelle Hunziker e Erossi mostra ai fan con un abbigliamento ...... estate bollente in Sardegna C'E' ANCHE TOMMASO ZORZI Fotogallery - Michelle Hunziker in partenza per le vacanze cone tutta la big family NUOVA COPPIA Fotogallery - Micaela ...

Aurora Ramazzotti, primo viaggio e primo volo col figlio Cesare TGCOM

Aurora Ramazzotti, in questi giorni, si trova in Sardegna con la sua famiglia: mamma Michelle Hunziker, il compagno Goffredo Cerza e il loro bambino Cesare, per trascorrere qualche giorno ...Aurora Ramazzotti ha dato il via alle vacanze estive, sta trascorrendo le sue giornate in Sardegna in compagnia della famiglia ...