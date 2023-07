'Alle 3.05 due sommergibili di superficie senza equipaggio ucraini hanno effettuato unaldella Crimea. Come risultato dell'atto terroristico, la componente autostradale deldi ...Le autorità ucraine non hanno ammesso la paternità dell'alanche se il consigliere del capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Mikhail Podoliak, ha commentato l'aldi ...Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha definito un "attentato terroristico" l'aldi Crimea, evidenziando come una ragazza sia rimasta senza genitori. In questo contesto, il presidente russo ha esortato le autorità a "fornire tutta l'assistenza necessaria alla ...

Ucraina, Crimea sotto attacco: colpito il ponte sullo Stretto di Kerch. Putin: “Risponderemo”. Zuppi martedì da Biden QUOTIDIANO NAZIONALE

Il presidente russo Vladimir Putin ha incolpato Kiev per il recente attacco di droni al ponte di Crimea. “Quello che è successo è l’ennesimo atto terroristico del regime di Kiev”, ha detto il capo de ...Lunedì, 17 luglio 2023 Home > aiTv > Attacco al Ponte di Crimea, Putin: ora misure di sicurezza più severe Mosca, 17 lug. (askanews) - "Come sappiamo, un altro atto terroristico è stato commesso sul ...