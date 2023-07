Atp Gstaad 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 18 luglio con Fognini

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ecco ildi18dell’Atp di. Allo Swiss Open fa il suo esordio Fabio, terzo match sulla Roy Emerson Arena contro lo spagnolo Ramos: 10-2 i precedenti in favore del taggiasco, che proverà a ritrovare la vittoria dopo aver saltato la stagione su erba. A seguire spazio al padrone di casa Stan Wawrinka, atteso da Carballes Baena. Ecco l’dicompleto con tutti gli. Roy Emerson Arena Ore 10.30 – Rinderknech vs Bagnis Non prima delle 12 – Fils vs Stricker Non prima delle 15 – Ramos vsNon prima delle 17.30 – Wawrinka vs Carballes Baena Court 1 Ore 10.30 – Cachin vs Daniel A seguire – Ymer vs Varillas SportFace.

