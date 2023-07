ATP Bastad 2023 | van Assche si guadagna Cerundolo | Monteiro sorprende Galan

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ha preso il via il torneo ATP di, in Svezia. Si torna dunque sulla terra battuta dopo la stagione su erba; un piccolo interregno prima del ritorno sul cemento, questa volta indoor. Solo due partite del tabellone principale, dove ci sono Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato. Il francese Lucas vansiil pass per sfidare Franciscoal secondo turno. Il transalpino ha avuto ragione della wild card casalinga Nicolae Madaras, venticinquenne originario della Romania e ancora alla ricerca del primo successo in carriera. Che non arriva nemmeno oggi, dopo il ko per 7-6 6-4. Successo in rimonta e un po’ a sorpresa per il brasiliano Tiago, che ha avuto ragione del colombiano Daniel Elahi, recente avversario di Jannik Sinner a Wimbledon, ...

Diramato il programma di martedì 18 luglio per l'di2023 . Al 'Nordea Open', di scena sui campi in terra battuta in Svezia, scocca l'ora dell'esordio per Matteo Arnaldi . Per il numero 75 al mondo un primo turno tutt'altro che banale ...Nel circuitoin questa settimana si gioca a, in Svezia, e a Gstaad, in Svizzera. In Scandinavia il programma del day 1 si conclude con una sfida interessante, tutta sudamericana. Tocca ad ...Matteo Arnaldi affronterà contro Emiil Ruusuvuori nel primo turno dell'250 di2023 , torneo in programma dal 17 al 23 luglio. Si torna sulla terra battuta e dopo gli exploit degli ultimi mesi il tennista sanremese può godersi i primi eventi senza la necessità ...

TENNIS - Dopo la sconfitta con Dzumhur a Bastad, il nativo di Pisa è stato insultato pesantemente sui suoi profili social. Da "Stupido figlio di put**** a "fot* ...