Atp Bastad 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 18 luglio con Arnaldi e Cecchinato

(Di lunedì 17 luglio 2023) Diramato ildi18per l’Atp di. Al ‘Nordea Open’, di scena sui campi in terra battuta in Svezia, scocca l’ora dell’esordio per Matteo. Per il numero 75 al mondo un primo turno tutt’altro che banale contro il finlandese Emil Ruusuvuori come quarto match sul Centre Court. Il campo principale sarà teatro anche del derby tra Elias Ymer e Leo Borg, figlio della leggenda Bjorn, e del debutto di Alexander Zverev contro Molcan. Sul campo 2, invece, Marcosfida il qualificato Kotov. Ecco l’dicompleto con tutti gli. Centre Court Ore 11 – Kovalik vs Davidovich Fokina Non prima delle 12 – E. Ymer vs Borg A seguire – Zverev vs Molcan A seguire – ...

Dalle qualificazioni avanzano Dellien, Misolic, Kovalik e Kotov, che affronterà al primo turno Marco Cecchinato ...Ha preso il via il torneo ATP di Bastad, in Svezia. Si torna dunque sulla terra battuta dopo la stagione su erba; un piccolo interregno prima del ritorno sul cemento, questa volta indoor. Solo due par ...