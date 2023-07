Atletica paralimpica | Mondiali 2023 | altre quattro medaglie | l’Italia chiude a quota 12 a Parigi

(Di lunedì 17 luglio 2023)pernell’ultima giornata del Mondiale di paraper un totale di 12 (5 ori, 3 argenti, 4 bronzi) e 10 pass validi per i Giochi del 2024. Un risultato storico per gli azzurri che guadagnano l’11esimo posto nelre generale. E a prendersi la scena è la finale dei 200 T64. Una gara da favola con Maxcel Amo Manu che vince l’oro, precedendo l’altro azzurro Fabio Bottazzini, d’argento. Il campione del mondo corre un testa a testa con Sherman Guity, il numero uno di Tokyo e vince con un nuovo strabiliante record continentale di 21?36, a 9 centesimi dal primato iridato, mentre il costaricano perde il passo e cade prima del traguardo. E a soli 19 anni così Bottazzini si concede argento e anche il personal best di 23?10, migliorato di 17 centesimi. ...

Il presidente Fispes, Sandrino Porru, è sempre più fiero di questa Italia: "Avevo dichiarato di avere la squadra di Parapiù competitiva di tutti i tempi e non è stato un caso. I risultati ...La vittoria di Valentina Petrillo, 49enne atleta dichiaratamente transgender, in una competizione internazionale diha riportato alla ribalta il tema delle atlete trans nelle competizioni femminili soprattutto in vista delle Paralimpiadi di Parigi 2024. Sull'argomento si è così esposto Andrew ...Come sempre quasi ignorate per colpa nostra che le seguiamo poco e colpa vostra che le seguite poco: sono le nostre ragazze ai mondiali paralimpici dicon quelle medaglie umili e sofferte. ...

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Dodici medaglie (cinque ori, tre argenti e quattro bronzi) e dieci pass per i Giochi paralimpici del 2024 sono il bottino ... "Avevo dichiarato di avere la squadra di Para ...È festa grandissima per l'Italia paralimpica che scrive la storia a Parigi. Nell’ultima giornata del Mondiale di para atletica la Nazionale azzurra conclude la sua straordinaria esperienza nella ...