Atletica | Marcell Jacobs scioglie il nodo | “Sarò ai Mondiali Superato un periodo da cui non uscivo”

(Di lunedì 17 luglio 2023)era presente al Gran Premio di Formula E corso a Roma ed è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport, ai quali ha svelato il proprio percorso di avvicinamento aidi Budapest, confermando così la propria partecipazione alla rassegna iridata dileggera. L’azzurro ha parlato della propria situazione attuale: “Sono, in questo momento, molto contento, perché siamo riusciti a sorpassare unin cui sembrava che non riuscivamo più a venirne fuori, però sono molto contento di essere ritornato a correre. Ovviamente io faccio vedere poche cose rispetto a quelle che stiamo facendo, però sono molto fiducioso, il Campionato del Mondo è tra un mese e qualche giorno, però sono contento e so che arriveremo lì non solo per partecipare, ma per portare a casa qualcosa di ...

Una giornata promettente per l'atletica italiana, in cui anche Marcell Jacobs sembra finalmente fiducioso dopo i problemi fisici: "Sono molto contento in questo momento perché siamo riusciti a superare un periodo da cui non sembrava esserci via d'uscita. Sono fiducioso in vista dei Mondiali"

Marcell Jacobs vuole tornare per i mondiali di atletica 2023 in quel di Budapest: le condizioni attuali dello sprinter.