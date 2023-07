Atletica | Larissa Iapichino rassicura | “Non ho voluto rischiare per le condizioni meteo”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Una grande gioia e una piccola preoccupazione., ieri, si è laureata campionessa d’Europa U23 del salto in lungo: l’azzurrina ha vinto l’oro a Espoo, in Finlandia, realizzando la super misura di 6,93 (+1.2), migliore prestazione europea del 2023 all’aperto al pari con la campionessa olimpica Mihambo, primato personale all’aperto e a soli quattro centimetri dal record indoor di 6,97, realizzato a Istanbul in occasione dell’argento europeo al coperto. Tutto bello e tutto fantastico, ma a lasciare un po’ straniti è stato il ritiro dopo due salti, il secondo a 6,67. La pioggia, infatti, è arrivata a guastare i piani e il riscontro già ottenuto si è rivelato sufficiente per la conquista del metallo più pregiato a precedere la svedese Maja Askag con 6,73 (+0.9) e la spagnola Tessy Ebosele con 6,63 (+0.2). Si era pensato a un infortunio e ...

Il palmares diIapichino Si arricchisce così il palmares dell'atleta fiorentina. L'oro degli Europei si aggiunge a quello under 20 conquistato a Boras 2019 e si aggiungono i trionfi nelle due ...Nella bacheca di, seguita in tribuna da papa' Gianni, sostenuta a distanza da mamma Fiona May, il titolo odierno si aggiunge a quello under 20 di quattro anni fa a Boras 2019, soltanto per ...Nella bacheca di, seguita in tribuna da papà Gianni, sostenuta a distanza da mamma Fiona May, il titolo odierno si aggiunge a quello under 20 di quattro anni fa a Boras 2019, soltanto per ...

Atletica, Larissa Iapichino divampa agli Europei Under 23: vittoria con misura mirabolante, pareggiata Mihambo! OA Sport

Sfiora i 7 metri e conquista l'oro in Finlandia aspettando il 21esimo compleanno (18 luglio) e i mondiali di Budapest tra un mese ...START LIST E RISULTATI - GLI ORARI DEGLI AZZURRI - LA SQUADRA ITALIANA - ISCRITTI (PDF) - LA PAGINA EA DEGLI EUROPEI U23 - TUTTE LE NOTIZIE ...