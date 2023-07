Atletica | Jacobs | “Al Mondiale per qualcosa di importante | voglio far sognare i tifosi”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma – Un velocista campione olimpico dei 100 metri tra le monoposto dell'E-Prix di Roma. C'era anche Marcellai box delle velocissime macchine ieri per la tappa dell'Eur. Ai microfoni di SkySport ha parlato della sua attuale situazione e dei suoi obiettivi: "Sono molto contento di essere tornato a correre e sono molto fiducioso. I Mondiali sono tra poco più di un mese e so che arriveremo lì non solo per partecipare, ma per portare a casadi. L'obiettivo è di arrivarci al 100% della forma, abbiamo ancora tempo per lavorare efarviancora".