Atlete trans | il ciclismo vieta la partecipazione alle gare femminili

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 17 luglio 2023)tra divieti e mancanza di regole. Mentre scatta il divieto per le cicliste che hanno affrontato la riassegnazione di genere di partecipare a eventidel calendario Uci, arriva la notizia cheParalimpiadi 2024 ogni sport deciderà da sé per quanto riguarda gli atleti. Il mondo della sport prova ad adeguarsi e stare al passo con le nuove realtà, come appunto gli atleti che hanno affrontato la riassegnazione di genere. Ma ancora non c’è uniformità. E ciò rischia di creare confusione e, pure, discriminazione. L’Uci, Unione ciclistica internazionale,donne che hanno affrontato la riassegnazione di genere di prendere partecompetizioni(Instagram)...