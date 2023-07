Atalanta | Gasperini | “Questo mercato che condiziona è molto complicato”

Commenta per primo L 'pensa alla trattativa per portare Mason Greenwood alla corte di Gianpiero. Il giovane attaccante, classe 2001 , ha vissuto un periodo difficile a causa delle accuse mosse dalla sua ...... ma non è da escludere la pista. Questo perché proprio lo stesso Bernardeschi - in ... con in particolare il ds bergamasco Tony D'Amico ed il mister Gianpierointeressati al suo ...Miretti, però, potrebbe non incontrare il gradimento di, allenatore dell'e questa è anche la speranza della Salernitana, ormai giunta ai tempi supplementari per questo affare. .c - ...

Luis Muriel è pronto per una nuova avventura in Serie A, il colombiano cerca riscatto dopo l’ultima stagione in ombra all’Atalanta.Il tecnico dell'Atalanta ha espresso i suoi dubbi: "Tutti chiedono cifre esagerate per prendere tempo, perché tanto manca un mese e mezzo alla fine del mercato. È un chiacchiericcio che non serve a ne ...