(Di lunedì 17 luglio 2023) Gruppo NazionaleComparto- Si è finalmente conclusa in data 14/07/2023 la lunga maratona che ha visto impegnati ARAN e Organizzazioni Sindacali per la sottoscrizione per il rinnovo del2019/2021 Comparto. Un contratto che non solo non porta alcun miglioramento qualitativo e quantitativo al profilo professionale dell' Assistente Amministrativo Comparto, ma svilisce ea un profilo che merita ben altra considerazione. L'articolo .

... e di 190 euro per i Direttori dei servizi generali e. ATTENZIONE: la prima parte ...tecnici del primo ciclo: indennità di disagio All'assistente tecnico del primo ciclo, si ...... eliminando l'area C a oggi mai utilizzata e, in fase transitoria, la possibile stabilizzazione in quest'area, degli attualifacenti funzione che abbiano svolto per almeno ...... eliminando l'area C (a oggi mai utilizzata) e, in fase transitoria, la possibile stabilizzazione in quest'area, degli attualifacenti funzione che abbiano svolto per almeno ...

Assistenti Amministrativi: gli Invisibili della Scuola. “Il nuovo CCNL ci toglie dignità” Orizzonte Scuola

Una inaccettabile ulteriore attribuzione di ruoli per cui i collaboratori scolastici, gli assistenti amministrativi e i Dsga, già oberati di incombenze a volte estranee alle loro mansioni, saranno ...ROMA, 16 luglio – È stato raggiunto oggi presso l’ARAN l’accordo con le Organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Comparto Istruzione, Università e Ri ...