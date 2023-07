Aspartame e rischi | cosa sappiamo e come dobbiamo comportarci

(Di lunedì 17 luglio 2023) Esistono “prove limitate” di potenziale cancerogenicità legate all’impiego dell’. E sarebbe accettabile una assunzione giornaliera che non vada oltre i 40 milligrammi per chilo di peso. Si possono riassumere così, con un sostanziale affidarsi al consumatore finale al quale è consigliato comunque di limitare l’uso del dolcificante, le indicazioni che giungono dai due enti che hanno affrontato la problematica legata all’. A definire che siamo di fronte a prove comunque limitate di cancerogenicità (tanto da essere inserito nel Gruppo 2B) è stata l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro – lo IARC di Lione – mentre a definire il dosaggio massimo auspicabile è stato il comitato degli esperti sugli additivi alimentari della FAO. Ed è proprio sull’aspetto dell’educazione dei consumatori che si punta per non esagerare con ...

È diffusa l'idea che consumare dolcificanti possa portare un beneficio, per esempio al controllo dell'obesità, però non è così; a lungo termine non c'è un beneficio di tali alimenti di far perdere peso nonché di polemiche sui potenziali rischi legati al suo consumo esponendo consumatori meno attenti, spesso i più piccoli, a effetti cumulativi.

Le conclusioni dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) sul dolcificante ...L'aspartame, il dolcificante artificiale comunemente usato nelle bevande analcoliche. «Stiamo solo consigliando un po' di moderazione" ...