Ascolti TV | Domenica 16 Luglio 2023 Scomparsa vince con il 14 4% Il Trionfo dell’Under 19 10 8% prevale sul film di Canale 5 10% e sul Summer Hits 10 1% Celentano porta Techetechetè al 21%

(Di lunedì 17 luglio 2023) Portogallo - Italia Nella serata di ieri,16, su Rai1 la fiction in replicaha conquistato 1.884.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su5 Instant Family ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.231.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Timha raccolto 1.242.000 spettatori con il 10.1% (presentazione dalle 21.09 alle 21.28: 817.000 – 5.9%). Su Italia1 FBI Most Wanted ha intrattenuto 783.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 la finale degli Europei Under 19 Portogallo-Italia ha raccolto davanti al video 1.473.000 spettatori con il 10.8% (nel dettaglio pre e post gara: 871.000 – 6.9%, primo tempo: 1.296.000 – 9.4%, secondo tempo: 1.639.000 – 12.2%). Su Rete4 Innamorato Pazzo è stato visto da 503.000 ...