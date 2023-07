Arteta | «Balogun in forma | vogliamo valutarlo e poi decidere»

(Di lunedì 17 luglio 2023) Mentre l’Inter mette nel mirino Folarinper l’attacco, il tecnico dell’Arsenal, Mikel, parla del giocatore e del suo possibile futuro. VALUTAZIONI – Mikelvuole godersi Folarin, prima diil suo futuro. Con l’Inter sempre in agguato. Il tecnico dell’Arsenal ha parlato in questi termini ai microfoni di Sky Sports UK: «Sta benissimo e dobbiamo pensare a cosa sia meglio fare.e godercelo nelle prossime partite. Ha giocato l’ultima amichevole e giocherà ancora nelle prossime, poi prenderemo la decisione migliore». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...

