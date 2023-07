Arsenal | Arteta | «Balogun? Vogliamo provarlo nelle prossime partite»

Il giocatore ex Reims intanto è in ritiro con l'e l'allenatoreha intenzione di testarlo: 'Ora dobbiamo pensare a cosa è meglio per noi e per il giocatore. Vogliamo vederlo e provarlo ...Mikelnon si sbilancia oltre sul futuro di Folarin Balogun, 22enne attaccante rientrato all'dopo la brillante stagione in prestito al Reims. Per il giovane statunitense non sembra ...L'allenatore dei Gunners, Mikelparla così di lui: ' Ora dobbiamo pensare a cosa è meglio fare. Vogliamo vederlo, vogliamo provarlo nelle prossime partite '. PRE CAMPIONATO - L'gioca ...

Arsenal, Arteta: "Valuteremo Balogun nelle prossime amichevoli, poi penseremo alla soluzione migliore" Fcinternews.it

Inter, Arteta su Balogun: “C’è da capire quale sia la strada migliore” Voce in capitolo in mano all’Arsenal, in questo caso, potendo decidere quale destino segnerà Balogun, calciatore che nell’ultima ...L'attaccante statunitense piace all'Inter LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Ha fatto incredibilmente bene e ora dobbiamo pensare quale sia la ...