Arezzo: disperso nel lago di Anghiari, ritrovato nella notte il corpo del pescatore Firenze Post

È stato recuperato privo di vita nella tarda serata di ieri, 16 luglio, l’uomo disperso dalla mattina di domenica in un laghetto-cava ad Anghiari, in provincia di Arezzo. Il 43enne di origine rumena ...La vittima si chiamava Ilie Daniel Botos, romeno di origine, avrebbe compiuto 45 anni il prossimo 16 ottobre; viveva a Palazzo del Pero, frazione del comune di Arezzo, con la moglie e due figli ...