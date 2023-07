“Appena scoprirete cosa è successo…” Belen Rodriguez e Stefano De Martino | crollano i segreti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023)De, altro che riappacificazione: la coppia sarebbe davvero sul punto di dirsi addio. Anzi, per alcuni si sarebbero già lasciati. Nelle ultime ore, infatti, è spuntato un dettaglio che non è passato inosservato. Più che un dettaglio, secondo una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano, una prova. Non c’è dubbio che per la coppia questo sia un momento di profondi mutamenti., dopo un anno in cui è stata iper presente ha detto addio a Mediaset. “Non usateli, sono tossici”. Ritirati dal commercio i famosi prodotti per il corpo. Ecco le marche Un addio all’apparenza condiviso, e non tumultuoso come fu quello di Barbara D’Urso, come sembrava emergere dal comunicato diffuso dall’ufficio stampa della showgirl poco prima l’annuncio dei palinsesti ...